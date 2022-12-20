ساعة المسلة: لماذا تفوق الإقليم على (البصرة الغنية) في الإعمار

2022/12/20 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاثنين 12/19/2022.رئيس كتلة السيادة...

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