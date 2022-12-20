هل سيتنحى إيلون ماسك عن رئاسة تويتر؟

2022/12/20 | 01:35 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مستخدمو تويتر لصالح تنځي إيلون ماسك عن الرئاسة التنفيذية للمنصة التي يملكها، وذلك في استفتاء أجراه الملياردير الأمريكي عبر تويتر.قالت نسبة 57.5 من المشاركين في الاستفتاء: “نعم”، بعد أن سأل ماسك متابعيه عبر المنصة والبالغ عددهم 122 مليون: “هل أتنحى؟” وكان ماسك، الذي اشترى تويتر بـ 44 مليار دولار، قد أعلن قبل انتهاء […]

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