هولندا تعتذر رسميا عن ماضي العبودية

2022/12/20 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الاثنين، في خطاب في لاهاي اعتذارات رسمية باسم الحكومة عن دور الدولة الهولندية في العبودية، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية.

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