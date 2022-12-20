الرئيس الإيراني مخاطبًا الحكومات الإقليمية: ‏لا تذلوا أنفسكم أمام أمريكا

2022/12/20 | 02:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مخاطبة للدول والحكومات الأقليمية.وقال الرئيس الايراني، في تغريدة على “تويتر”: “أقول للدول وللحكومات الإقليمية لاسيما الدول النفطية في المنطقة لا تكونوا شركاء للمغامرات والجرائم التي ترتكبها أمريكا”.وأضاف: “‏لا تذلوا أنفسكم ودولكم وشعوبكم المسلمة الى هذا الحد أمام أمريكا، ان لم يكن لكم دين ، فكونوا أحرارا على الأقل”.

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