محافظ ديالى يؤكد عبر (بغداد اليوم): الهجوم الذي شهدته المحافظة كان عملاً إرهابياً

2022/12/20 | 02:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شهدته قرية البو بالي بالمحافظة نفذه إرهابيو داعش، فيما توعد بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل.

وقال التميمي في إتصال هاتفي مع وكالة (بغداد اليوم)، إن "قضاء الخالص الامن نزف دماء زكية طاهرة، بهجوم إرهابي جبان اسفر عن استشهاد 8 مواطنين"، مقدماً التعازي لذوي الشهداء.

وتوعد التميمي، "القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكداً أنه "لن يسمح باي خرق لمنازل المواطنين في قضاء الخالص وبالمحافظة".

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