قرار بسجن رئيس الوزراء التونسي الأسبق علي العريض

2022/12/20 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الاثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة التونسية الأسبق، علي العريض، نائب رئيس حزب النهضة، في ما يعرف بقضية تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر .

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