سوريا: إصابة عسكريين اثنين إثر

2022/12/20 | 03:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء "إصابة عسكريين اثنين بجروح وحدوث بعض الخسائر المادية إثر قصف بالصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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