الإسلاميون وتجريم الجنس خارج الزواج

2022/12/20 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تزايد نفوذ الإسلاميين أقر البرلمان الإندونيسي في السادس من الشهر الجاري قانونا "يجرّم" الجنس خارج الزواج على الأندونيسيين والأجانب

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