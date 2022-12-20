ترامب يعلق على التوصية بملاحقته جنائيا في هجوم الكابيتول

2022/12/20 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتهامات زائفة" إليه.

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