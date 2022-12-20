إدانة المنتج هارفي واينستين بـ3 جرائم جنسية

2022/12/20 | 04:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت هيئة محلفين في محاكمة أمريكية، يوم الاثنين، المنتج هارفي واينستين بـ3 جرائم جنسية من أصل 7 جرائم.

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