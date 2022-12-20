لماذا أقرت مصر قواعد جديدة لتصدير الذهب؟.. خبراء يجيبون

2022/12/20 | 06:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لمصدري الذهب تلزمهم بتحصيل مدفوعاتهم عن طريق التحويل المصرفي خلال 10 أيام، وإلا سيتم إدراجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق.

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