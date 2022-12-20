السعودية.. ضجة بسبب فيديو لـ

2022/12/20 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الاثنين، بمقطع فيديو للأمير السعودي، الوليد بن طلال، داخل مخيمه وأمامه "شبه نار"، بينما ألمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة لوجود مخالفة في ذلك.

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