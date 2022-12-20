النجف.. اعتقال متهم بالقتل بعد 3 ساعات من ارتكاب الجريمة

2022/12/20 | 08:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهم قام بقتل احد المواطنين في المحافظة.

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