وفد امني يصل ديالى للوقف على تفاصيل الحادث الإرهابي

2022/12/20 | 08:55 - المصدر: بغداد اليوم

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السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، يصلان إلى قاطع قيادة عمليات ديالى للوقوف على تفاصيل الحادث الإجرامي الأخير هناك.

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