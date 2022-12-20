استمرار التقلبات بسوق النفط.. برنت فوق 80 دولارا للبرميل

2022/12/20 | 08:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

استمرت التقلبات في سوق النفط الخام، اليوم الثلاثاء، لكن الأسعار استعادت قوتها بعد تراجعها في جلسة سابقة. ويتتبع التجار تأثير سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الخام الروسية، بينما لا تزال البنوك المركزية تكافح التضخم. ويتجه الطلب على النفط الخام في الصين إلى الارتفاع، حيث خففت الحكومة في بكين من سياسات "صفر كوفيد" الصارمة، بينما يحذر المحللون من أن الأمر قد يستغرق وقتا لتحقيق نمو قوي في الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8 بالمئة، لتصل إلى 80.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0124 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 75.84 دولاراً للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

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