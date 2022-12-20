مع اقتراب نهاية العام الحالي.. مجلة ترصد أبرز المخاطر العالمية في 2023

2022/12/20 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب نهاية العام الحالي، رصدت مجلة "نيشنل إنترست" الأميركية في تقرير مطول أبرز 10 مخاطر عالمية متوقعة في عام 2023، ومنها ما يتعلق بحرب أوكرانيا والأمن الغذائي وإيران والصين.

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