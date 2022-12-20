كوريا الشمالية توجه تحذيرا لليابان وتلوح بـ”عمل حقيقي”

2022/12/20 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء تحذيرا صارما ضد اليابان بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة.وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اليابان تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا من خلال تبني […]

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