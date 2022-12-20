تحديد موعد تسليم ملاعب البصرة للاتحاد الخليجي

2022/12/20 | 09:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الـ20 من كانون الأول الجاري موعداً رسمياً لاستلام ملاعب محافظة البصرة.

وذكر الاتحاد الخليجي في بيان أن “اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، سيستلم ملاعب خليجي ” 25 ” وملاعب التدريب استعدادالانطلاق منافسات البطولة التي ستكون من 6 إلى 19 كانون الثاني المقبل وذلك بزيارة يقوم بها وفد الاتحاد لمحافظة البصرة اعتبارا منالعشرين من الشهر الحال.

وتقام مباريات خليجي ” 25 ” في ملعبين هما ملعب مدينة البصرة الرياضية ويتسع ل 60 الف متفرج بتصميم معماري رائع.

وفيه ملعب ثاني يتسع ل 10 آلاف متفرج وأربعة ملاعب تدريب وملعب الميناء الدولي وهو من الملاعب الجديدة التي ستكون مباريات خليجي“25” أولى البطولات التي يحتضنها، ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.

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