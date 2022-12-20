بواسطة قذيفة

2022/12/20 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأستهدف مجهولون، اليوم الثلاثاء، كوفي شوب بقذيفة "ار بي جي" في محافظة النجف.

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