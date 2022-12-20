بعد الاعتداء الإرهابي.. وفد أمني يزور ديالى

2022/12/20 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني رفيع، اليوم الثلاثاء، الى قاطع عمليات ديالى للوقوف على تفاصيل الحادث الاجرامي الاخير.

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