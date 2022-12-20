السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً الى الأردن-عاجل

2022/12/20 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، العراق متوجها الى الاردن لحضور قمة بغداد الثانية.

واعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس الاثنين،عن مشاركته في مؤتمر قمة بغداد 2 الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الثلاثاء.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للعراق لعرض أولوياتنا الاقتصادية والخدمية والمشروع الذي نتمناه في التكامل بين العراق ودول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية وسبل دعم العراق في هذا الاتجاه".

واضاف،ان"مهمتنا هو أن نحافظ على نظام إقليمي وعلى التعايش السلمي وحل الخلافات عن طريق الحوار بعيداً عن استخدام العنف وكذلك التأكيد على دور العراق الريادي في التقريب بين وجهات النظر المختلفة"

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