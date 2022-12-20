بالصور.. تشييع شهداء قرية

2022/12/20 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

شهد قضاء الخالص في محافظة ديالى، صباح اليوم الثلاثاء، خروج أعداد غفيرة من الاهالي لتشييع شهداء قرية البوبالي في المحافظة.

يذكر ان محافظة ديالى، شهدت يوم امس هجوم ارهابي على قرية البوبالي في قضاء الخالص في المحافظة، مما أسفر عنه 12 شخصا بين شهيد ومصاب.

وفي وقت سابق، كشفت برقية امنية رسمية، أن هجوم ديالى الذي راح ضحيته 8 أشخاص، هو "عشائري وليس إرهابيا".

وجاء في البرقية التي اطلعت عليها (بغداد اليوم) أن "مسلحين مجهولي الهوية قاموا بالتعرض على قرية البو بالي في قضاء الخالص التحويلة وجرى الرد عليهم من اهالي المنطقة

وأشارت إلى أن "عدد الشهداء 8 وهم كل من: "غازي فيصل محمد حسين الدليمي، وعباس سلام جاسم عطية الدليمي، وحميد فيصل محمد حسين الدليمي، وعلي مهدي جاسم عطية الدليمي، ووسام ستار جبار علوان الدليمي"، وامير اسماعيل رجب الدليمي، وعقيل اسماعيل رجب الدليمي، وعلي حسين جبار الدليمي".

ولفتت إلى أن الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الخالص العام هم كل من "مهند طه ياس، وعلي مناور محسن، واكرم مشرف وسام".

ونبهت البرقية على أن "الانباء الاولية الواردة من القواطع العسكرية الحادث جنائي ( عشائري) ليس من قبل تنظيم داعـش"، مشيرة إلى أن "قطعات الجيش الجيش والشرطة تنتشر حاليا في المكان".

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