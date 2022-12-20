نائب عن ديالى يطالب السوداني بالتوجه للمحافظة والوقوف على الخروقات الامنية

2022/12/20 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

طالب النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة بالتوجه الى المحافظة للوقوف على الخروقات الامنية المتكررة، محذرا من التقاعس عن إدارة هذا الملف.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي ندين فيه استشهاد 8 مواطنين على ايدي العصابات الاجرامية الداعشية في منطقة البوبالي في قضاء الخالص، نطالب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للوقوف على التداعيات الامنية الخطيرة التي تتعرض لها محافظة ديالى".

واضاف أن "محافظة ديالى شهدت خلال الآونة الاخيرة سلسلة من الخروقات الأمنية، حيث حدث في الامس اضرام النيران في مسجدين من مساجدها في قضاء بلدروز، وقتل ثمانية مواطنيين من قرية البو بالي بقضاء الخالص بدم بارد على ايدي العصابات الاجرامية دون ان يكون هناك رادع حقيقي يقف امام هذا النزف اليومي من دماء ابناء هذه المحافظة".

ودعا الدهلكي في بيانه "الرئاسات الثلاث الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية والتحرك عاجلا نحو محافظة ديالى وايقاف ما يحاك ضدها من مخططات اجرامية قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد امني رفيع، الى محافظة ديالى للوقف على تفاصيل الحادث الإرهابي الذي تعرضت له المحافظة يوم امس .

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وصلا إلى قاطع قيادة عمليات ديالى للوقوف على تفاصيل الحادث الإجرامي الأخير هناك".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي، قد اكد أن الهجوم الذي شهدته قرية البو بالي بالمحافظة نفذه إرهابيو داعش، متوعدا بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل.

وقال التميمي في إتصال هاتفي مع وكالة (بغداد اليوم)، إن "قضاء الخالص الامن نزف دماء زكية طاهرة، بهجوم إرهابي جبان اسفر عن استشهاد 8 مواطنين"، مقدماً التعازي لذوي الشهداء.

وتوعد التميمي، "القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكداً أنه "لن يسمح باي خرق لمنازل المواطنين في قضاء الخالص وبالمحافظة".

فيما أفاد مصدر امني، أمس الاثنين، بارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي على قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى إلى 12 شخصا بين شهيد ومصاب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الهجوم على قرية البو بالي أدى لسقوط 7 شهداء و5 جرحى حتى الان".

وفي وقت سابق من الأمس، اكد قائممقام قضاء الخالص بوقوع هجوم ارهابي على قرية البو بالي في القضاء بمحافظة ديالى.

وقال قائممقام قضاء الخالص 20كم شمال ديالى عدي الخدران لـ(بغداد اليوم)، إن "تعرضا ارهابيا وقع على محيط قرية البو بالي"، مضيفا ان "هناك ضحايا وتعزيزات أمنية بدأت بالوصول الى محيط القرية".

وأكد أنه "تم توجيه سيارات الاسعاف الى موقع الاعتداء وبانتظار معرفة عدد الاصابات التي سيتم نقلها الى مستشفى الخالص".

وشهدت محافظة كركوك منذ ايام هجوما ارهابيا داميا تسبب باستشهاد 9 منتسبين وضابط من قوات الشرطة الاتحادية.

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