الحكومة حكيمة.. نفذ ما تطلبه منك

2022/12/20 | 09:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي الحكومة حكيمة، هذه العبارة أو الدلالة لست أنا صاحبها، أو نقلتها عن مثل شائع لفيلسوف أو حكيم.صاحبها الحصري الزميل الراحل الشاعر سامي مهدي، قالها لي خلال أيام...أكمل القراءة ←

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