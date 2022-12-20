حكومات المستشارين وضحالة المتنفذين

2022/12/20 | 09:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي لو دقق أي منا في ملاكات الدوائر الحكومية منذ تأسيس دولتنا عام ١٩٢١ أو بحث في الدرجات الوظيفية لوجد أن وظيفة المستشار ، نادرا ما تذكر أو...أكمل القراءة ←

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