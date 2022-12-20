2022/12/20 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ البصرة أسعد العيداني ، اليوم الثلاثاء،تأجيل حسم ملف الغرامات المتعلقة بأصحاب محطات الوقود التي أعلن عن توقفها بسبب الغرامات.وقال العيداني في تصريح صحفي تابعه / المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني : محطات الوقود ستعاود العمل خلال 24 ساعة المركز الخبري الوطني.

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