2022/12/20 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى الأردن المركز الخبري الوطني.

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