روسيا: المانيا وبولندا طلبتا تزويدهما بالنفط رغم الحظر

2022/12/20 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها طلبين بولندي والماني لتزويد البلدين بالنفط رغم" الحظر" المفروض على موسكو.

وقال نيكولاي توكاريف رئيس شركة "ترانسنفت"، في مقابلة تلفزيونية، إن "هذه المؤسسة استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط في كانون الاول / ديسمبر وخلال عام 2023".

وأضاف رئيس "ترانسنفت"، المختصة في نقل النفط الخام، أن "بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات، على الرغم من الحديث عن عدم الرغبة في مواصلة استجرار النفط الروسي".

وتابع المسؤول الروسي "لقد أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا اعتبارا من الأول من يناير.



ولكننا تلقينا الآن طلبات من المستهلكين البولنديين: طلبوا تزويدهم بـ 3 ملايين طن في العام المقبل، و 360 ألف طن لشهر ديسمبر، وقد قدمت ألمانيا بالفعل طلبا للربع الأول – كذلك تطلب شراء النفط الروسي" بحسب وكالة تاس الروسية.

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