اقتصادي يقترح ثلاث اجراءات لاصلاح القطاع الانتاجي بالعراق

2022/12/20 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد الخبير الاقتصاد مصعب اسامة، ثلاث خطوات لانتشال الواقع الانتاجي في العراق وتحقق الاصلاح المنشورد.

وقال اسامة لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "توفر الارادة السياسية الحقيقية للاصلاح هو شرط أساسي قبل اي تحرك للنهوض بالاقتصاد"، مبينا :"بعد بعد توفر هذه الارادة يجب القيام بأول خطوة وهي ضبط المنافذ الحدودية والگمارگ ".

وأضاف، أن "اتمتة العمل الاستيرادي بالكامل من صدور اجازة الاستيداد لغاية دخول البضائع الى الاسواق المحلية ، مع ضرورة فهم الواقع الاقتصادي بشكل صحيح، ماذا نستورد ، ماذا نستهلك ، الكميات ، الانواع ، المناشيء ".

بعد ذلك، أشار الخبير الى "تصينف قطاعاتنا الانتاجية الزراعية والصناعية، ماذا يمكننا ان ننتج ، ما هي المواد الاولية التي نحتاج اليها للصناعة و كثير من التفاصيل بهذا الخصوص".

وعلى اساس هذه البيانات والاحصاءات رأى أن "تقوم السياسية التجارية وتكون التعرفة الگمرگية والعوائق الفنية الاساس في ضبط الاستيراد "، مبينا أن "هذه الاجراءات تحتاج من ٣ ~ ٥ سنوات من العمل الحقيقي العمل الفني حتى بعدها نتمكن من تحريك عجلة الانتاج في العراق ".

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