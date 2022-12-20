كأس العالم وصل الأرجنتين.. ميسي يرفعه أمام الطائرة وجماهير تحتفل بالفوز التاريخي

2022/12/20 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس أيرس عائدة من قطر، الثلاثاء، عند الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي (5:40 بتوقيت غرينيتش).

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