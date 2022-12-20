أحداث كانون أول: السوداني يتوجه إلى عمان لحضور قمة بغداد

2022/12/20 | 10:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الثلاثاء 20 كانون الاول 2022 رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى...

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