بينهما محكوم بـ “المؤبد

2022/12/20 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على مطلوبي للقضاء صادر بحقهم حكم مؤبد والسجن 15 سنة في المحافظة.

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