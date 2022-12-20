2022/12/20 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة الدرجات النارية في بغداد.

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