انخفاض طفيف باسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

2022/12/20 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في الاسواق المحلية في بغداد واربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 151300 دينار مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينارا لكل 100 دولار.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 151850 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل ، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151700 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 151600 دينار لكل 100 دولار.

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