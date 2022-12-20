"انتظروها نهاية العام".. نسائم قطبية شديدة البرودة تحل ضيفا على العراق

2022/12/20 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، ان يختتم العام الجاري بموجة قطبية شديدة البرودة.

وذكر عطية في منشور بفيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "اقوى موجه باردة خلال موسم الشتاء الحالي ، سيشهدها العراق والمنطقة هي موجة قطبية شديدة البرودة انتظروها نهاية العام الجاري".

وتابع ان "انخفاض درجات الحرارة دون المعدل العام يشمل المدن كافة"، مبينا ان "الثلوج حاضرة في مدن اقليم كوردستان وربما تطال مناطق شرق كركوك وشمال وغرب نينوى".

وفي وقت سابق من اليوم توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، ان تشهد البلاد امطارا رعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري ومطلع المقبل.

وذكر عطية في إيضاح تابعته (بغداد اليوم) أن "درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بداية الاسبوع المقبل، تسبقها موجة امطار رعدية نهاية الاسبوع الحالي، ونشاط متوقع بالرياح السطحية".

واشار الى ان "موجة من الضباب وانعدام الرؤية دون الكليومتر واحد، ليل اليوم الثلاثاء وفجر يوم غد الاربعاء في جنوب ووسط نينوى وشرق وشمال غرب الانبار جهة القائم وكذلك في مدينة سامراء في صلاح الدين"، منوها الى ان "المدن الاخرى ستشهد ضباب خفيف ومدئ رؤية مابين 4-6 كيلومترات.

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