بالصور:جثمان اية الله السيد صادق الروحاني يوارى الثرى في مرقد السيدة معصومة بقم المقدسة

2022/12/20 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة قم المقدسة، صباح يوم الأحد

(18 كانون الأول 2022) مراسم تشييع جثمان

آية الله السيد صادق الروحاني بمشاركة

عدد غفير من العلماء وطلاب الحوزة

وشرائح المجتمع، ليوارى جثمانه الثرى

جنب مرقد السيدة

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