2022/12/20 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، أن يشهد العالم، يوم الخميس المقبل، موعد “الانقلاب الشتوي”، فيما أشار إلى أن هذا اليوم سيشهد أطول ليل وأقصر نهار.وقال عطية، عبر منشور على فيسبوك تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطول ليل واقصر نهار..



متنبئ جوي يحدد موعد “الانقلاب الشتوي” المركز الخبري الوطني.

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