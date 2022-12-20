قوة مشتركة تعتقل ناشطين بارزين في بغداد

2022/12/20 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بالساعة 430 من هذا اليوم االموافق ٢٠/ ١٢ قيام سيطرة تابعة الى لمش ٤٤ ف٢ في منطقة الصليخ لوحظ ان سائق العجله مخمور وعندما تم تفتيشه تبين بانه المدعو احمد طالب مطشر الوشاح تم العثور على سلاح نوع كلاشنكوف غير مرخص عدد 2 و شريط حبوب مخدره والمشروبات الكحوليه تم تسليمه الى مركز شرطة الصليخ.

يتبع ...

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