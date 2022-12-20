نائب يتحدث عن

2022/12/20 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفصح عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الإثنين، عن نية الحكومة بصدد تثبيت العقود في موازنة 2023.

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة تعمل على تثبيت جميع موظفي العقود والأجور في موازنة 2023 وبالتالي لا توجد فرصة أخرى لإضافة درجات وظيفية جديدة".

واضاف، انه "لا يمكن ان يتحول جميع العراقيين الى موظفين دائميين لدى الدولة حيث ان اعداد الموظفين اصبحت كبيرة جداً".

وفي وقت سابق، أفادت رئيسة لجنة التربية النيابية، زيتون الدليمي، بأنه سيتم تثبيت المحاضرين فور انهاء كافة المشاكل المتعلقة بتثبيتهم، مشيرة الى انه سيتم تثبيت المحاضرين في كافة المحافظات بحسب النسب المخصصة لهم، ومنهم 18 ألف محاضر في بغداد.

وقالت الدليمي، إن "موضوع المحاضرين شهد اجراءات كثيرة، حيث طلبت وزارة المالية قاعدة البيانات لاعداداهم وبياناتهم وأوامر المباشرة".

واستدركت ان "التلكؤ بين المحافظات ووزارة التربية بخصوص البيانات هو من تسبب بتأخير كبير في اتمام الموضوع"، منوهة الى انه "وبعد عودة الصلاحيات الى وزارة التربية بداية السنة الجديدة ستنتهي المشكلة".

زيتون الدليمي، أكدت أن "حقوق المحاضرين مضمونة وأوامرهم الادرية جاهزة، وسيمضي أمر تثبيت من هو متعاقد منذ سنتين فما فوق، رغم ان هنالك من باشر بالدوام منذ عدة سنوات".

أما بخصوص اعداد من سيتم تثبيتهم من المحاضرين المتعاقدين، لفتت الى انه "لا نستطيع الادلاء بالارقام لحين الانتهاء من حسم الموضوع، حيث كل محافظة لديها حصة بالتخصيصات، وعلى سبيل المثال سيتم تثبيت 18 الف محاضر في العاصمة بغداد".

وتسبب اضراب المحاضرين المتعاقدين، بأزمة في التدريس بعدة محافظات، في تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالبهم بالتثبيت والتعيين على الملاك الدائم.

ويعمل نحو 260 ألف محاضر مجاني في المدارس العراقية بعموم المحافظات مقابل مبالغ رمزية، في ظل وعود حكومية بتثبيتهم كموظفين، من خلال تخصيص أموال في الموازنة المالية للبلاد، إلا أن عدم تنفيذ الوعود أشعل فتيل تظاهراتهم.

ووعدت وزارة التربية، بأنها ستبذل جهدها لحسم ملف المحاضرين، حيث قال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في إيجاز صحافي: "التقيت وزير التربية وبحثنا مجموعة ملفات مهمة، منها دعم موضوع المحاضرين ووقوف الوزارة إلى جانبهم ومساندتهم في هذا الملف السيادي".

يذكر أنه في ظل المخاوف من تأثير إضراب المحاضرين على سير العملية التعليمية في المدارس، وجّهت وزارة التربية كتاباً رسمياً إلى مديرياتها بعموم المحافظات، طالبتهم بسد الشواغر التي تسبب بها الإضراب.

وتجذب الرواتب الشهرية "المنصفة" والاستقرار العديد من الخريجين العراقيين إلى الوظائف الحكومية لكن القطاع العام "ينهك" مالية الدولة في بلد يعاني من أزمة سياسية والقطاع الخاص فيه لا يلبي طموحات الشباب.

ويعتمد العراق الغني بالنفط الذي يشكل 90 في المئة من ايراداته، إلى حد كبير على الوظيفة العامة.

ومنذ 2004، أي بعد عام على إسقاط نظام صدام حسين وحتى 2019، بلغت "نسبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400 في المئة"، بحسب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، الذي اشار في احد تصريحاته الصحفية إلى أن القطاع العام "يشكل ثلثي الموازنة العراقية".

وبحسب تقرير لهيئة التعليم بمنظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة منتصف عام 2022، يفتقر حوالي ثلاثة أرباع الشباب من الفئة العمرية 15-24 في 92 بلد، حسب البيانات المتاحة، بما في ذلك العراق، إلى فرص اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف.

وفي العراق تحديدا، يمثل الشباب الفئة الأكبر من السكان، وفقا للتقرير الذي ذكر أن 59.2% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 24 عاما يفتقرون إلى المهارات الرقمية التي تمكنهم من من أداء الأنشطة الأساسية المرتبطة بالكومبيوتر .

كما يفتقر الشباب إلى فرص الحصول على التعليم القائم على المهارات الحياتية، والقابلية للتوظيف، والمهارات الريادية التي ستمكنهم من الانتقال السلس إلى سوق العمل.



فضلا عن ذلك، ليس ثمة فرص كثيرة لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لرفع مستوى انخراطهم المدني لكي يصبحوا مواطنين فاعلين و واعين، ورفع وتيرة مشاركتهم في عمليات صنع القرار.

وفي تشرين الاول 2022، أثار الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ملف العاطلين من العمل في البلاد والذين تتزايد أعدادهم سنويا من دون حلول، مؤكدا أن الأعداد بلغت 6 ملايين عاطل، وسط دعوات إلى الحكومة والجهات المسؤولة لتتحمل مسؤوليتها إزاء الملف.ويُعَدّ ملف العاطلين من العمل في العراق واحداً من أبرز الملفات التي شهدت تفاقماً، لا سيما في السنوات الأخيرة، ومعظم هؤلاء من الخرّيجين الجامعيين والذين يحملون شهادات عليا.



ورغم الوعود التي تطلقها الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لهذا الملف، من بينها توفير فرص عمل وتعيينات حكومية لتخفيف نسب البطالة، فإنّ ذلك يأتي من دون جدوى.ووفقا لرئيس الاتحاد ستار دنبوس براك، فإن "هناك 6 ملايين عاطل من العمل في العراق، وإن هذا الملف لم تكن له معالجات حكومية"، مبينا في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن "أزمة العاطلين تتفاقم في البلاد".وأشار إلى أن "هناك أيضا 6 ملايين عامل في العراق، بينهم 650 ألفا مسجلون في دائرة الضمان الاجتماعي، وأن الحد الأدنى لراتب العامل 350 ألف دينار فقط (237.6 دولارا)، مؤكدا أنه "لم يجر أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي منذ 51 عاما، كما أن 10% فقط من القطاع الخاص مفعل ومسجل ضمن دائرة الضمان". (الدولار=1473.3 دينارا).وأشار إلى أن "العمالة الأجنبية تدخل إلى العراق من دون علم وزارة العمل، إذ إنه بحسب الإحصائية الموجودة لدينا فإن عدد العمال الأجانب في العراق يزيد عن مليون عامل".

وكان تزايد أعداد العاطلين من العمل في العراق قد دفع، منذ عام 2019، إلى خروج تظاهرات شعبية واسعة، كانت نواتها من هؤلاء.



وقد طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد.

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