تأكيد نيابي بعودة

2022/12/20 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، الثلاثاء، أنها تسعى إلــى تفعيل قـانـون حماية المنتج المــحــلــي خـــلال هـــذه الـــــدورة، مـوضـحـة أنـــه مــن غـيـر الممكن أن تـنـدثـر الـصـنـاعـة الـعـراقـية مهما تنافست معها البضائع الأجنبية.

وقال رئيس السن للجنة الاقتصاد النيابية علي الموسوي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "هناك صـنـاعـيـين جـيـديـن سينهضون بالصناعة العراقية، كما أن تـأكـيـداً مـن قبل رئـيـس الـــوزراء محمد شياع السوداني على موضوع الصناعة الوطنية بشكل خاص"، مشيراً إلى أنه "سيتم فتح مجال للقطاع الخاص من أجـل حماية المنتج المحلي".

وأشار الموسوي الى "عزم اللجنة تفعيل قانون حماية المنتج خلال هذه الدورة وتم تأكيد ذلك مــن خــلال الـلـقـاء الـــذي تــم بين اللجنة واتحاد الصناعات وسيكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين وصــنــع فــي الــعــراق سـيـعـود من جـديـد".

الى ذلــك، أوضــح عضو اللجنة سردي نايف المحياوي، أنـه "منذ أن تسلمت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب مهامها وهــي تبحث فــي تشريع قوانين جديدة وتفعيل القوانين المعطلة التي تدعم تنشيط القطاع الخاص لما له من أثر كبير في دعم الاقتصاد العراقي وتنميته وانتعاشه وبالتالي الرفاهية ورفـع المستوى المعيشي للفرد العراقي".

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