اعتقال شخصين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في بغداد

2022/12/20 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال شخصين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.

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