السوداني يصل الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة

2022/12/20 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الأردنية عمّان.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني: أنه “جرت صباح اليوم في مطار الملكة عالية بالعاصمة الأردنية عمان مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.وتابع البيان، “كان … Readmore

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