الرئيس الروسي يبدي تأييده تدريب موسكو لطواقم طائرات بيلاروسية تحمل ذخائر نووية

2022/12/20 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريب موسكو طواقم طائرات بيلاروس القادرة على حمل ذخائر نووية، مشيرا إلى أن هذه السابقة ليست روسيّة، حيث واشنطن تدرّب طواقم حلفائها على تلك المهام.وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: “أرى … Readmore

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