2022/12/20 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: sOEuXJDlVN8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لغز الخروقات الأمنية.. لا عزاء للضحايا في السياسة - بالمختزل - الحلقة ٧٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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