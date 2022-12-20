العتبة الحسينية تفتتح مركزا دينيا في اليابان

2022/12/20 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت العتبة الحسينية المقدسة مركزا

دينيا في اليابان ضمن نشاطاتها الساعية

لنشر فكر وعلوم اهل البيت في جميع اصقاع

العالم.



واعلن مركز أصحاب الكساء (عليهم

السلام) للارشاد الدولي، التابع للعتبة

الحسينية

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