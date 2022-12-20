2022/12/20 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، مصادقة وزارة المالية على كلف تثبيت المحاضرين والاداريين على الملاك الدائم.

وذكر بيان للتربية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نبارك للسادة المتعاقدين من المحاضرين والاداريين مصادقة وزارة المالية على كلف التثبيت لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم".

واضاف: "نقول لهم الف الف مبروك على التثبيت والى عطاء دائم في خدمة العملية التربوية".

وصباح اليوم، تضاهر المئات من الخريجين والمحاضرين أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار وتربية المحافظة للمطالبة بالتعيينات وسط إجراءات امنية مشددة اتخذتها السلطات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ذي قار تزف "البشرى" للمحاضرين والاداريين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ذي قار تزف "البشرى" للمحاضرين والاداريين في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).