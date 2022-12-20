الاستيراد يتسبب بايقاف 582 مشروع دواجن في بابل

2022/12/20 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت مديرية زراعة محافظة بابل، الثلاثاء، عن توقف 582 مشروع دواجن في المحافظة بسبب استمرار الاستيراد وغياب الدعم الحكومي.

وقال مدير عام المديرية ثامر الخفاجي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، إن "أكثر مـن 400 مشروع لتفقيس الدجاج و175 مشروعاً لتسمينها وسبعة مشاريع لتربيتها توقفت عن العمل".

وأضاف الخفاجي، أن "هناك 800 حقل عاملة وإنتاجها يغطي بنسبة 75 بالمئة من حاجة السوق الفعلية، وفي حال كان هناك دعم مادي لمربي الحقول من ناحية توفير الأعلاف واللقاحات والمــاء والكهرباء والمشتقات النفطية والقروض والمساعدات، سيكون الإنتاج أفضل بكثير".

وأوضح أن "الـتـدهـور الـذي شهده قطاع الدواجن في بابل من خلال توقف المشاريع الكبيرة التي تهتم بإنتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة أثرت كثيراً في الأسـواق المحلية، وكذلك أصبح عدد العاطلين في هذه المشاريع يزداد باستمرار"، مبينا أن "دخـول الـدواجـن المستوردة من الــدول المجاورة تسبب بأضرار جسيمة بهذا القطاع، إضافة الى ارتفاع أسعار الأعلاف الى ضعفين عن سعرها السابق، الأمــر الــذي جعل المـربـين عاجزين عن تأمينها قياساً بـالأربـاح التي يحصلون عليها".

ولفت إلـى أن "ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية جاء نتيجة قلة الكميات المعروضة، وهيمنة بعض الموردين للدواجن على مقدرات السوق والتحكم بالأسعار من خلال تسويق الدجاج إلى المحال التجارية وهذا بدوره أضر كثيرا بالمواطنين".

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