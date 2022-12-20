“تقدم” تنشر جدول مؤتمر دول الجوار للعراق في الأردن

2022/12/20 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، البرنامج الخاص بمؤتمر دول الجوار للعراق بنسخته الثانية في الأردن.

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