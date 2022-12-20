بعد تصدر ميسي.. إليك قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا في كأس العالم

2022/12/20 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع نهاية كأس عالم قطر 2022، أصبح ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي الجديد كلاعب كرة القدم الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم ولعب اللاعب الأرجنتيني للمرة الـ 26 في المونديال، ما يعني أنه تجاوز لوثار ماتيوس وميروسلاف كلوزه.

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