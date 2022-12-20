المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص يعملون مع حزب الله بالغارات الليلية

2022/12/20 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 3 أشخاص من جنسيات غير سورية يعملون مع حزب الله اللبناني، جراء الغارات الإسرائيلية ليل الاثنين - الثلاثاء، والتي استهدفت مواقع لحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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